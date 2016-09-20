Посещение энергоэффективных объектов в Московской области, а так же посещение Активного дома.

► Концепция Active House получает сегодня все большее распространение в странах Европы и представляет собой комплексную систему, цель которой это достижение баланса между энергосбережением, комфортным проживанием и бережным отношением к природе.

В России технологии проектирования и строительства таких домов еще проходят этап своего развития и становления, однако в Европе это уже строительный стандарт, который давно нашел массовое применение.

Тур в Германию на завод

GC-Gruppe

► Предприятие GC-Gruppe в Германии, существующее уже более 80 лет и является лидером рынка инженерного оборудования в Европе по объемам продаж. Здоровый рост компании, доверие, которым она пользуется у клиентов, верность принципам работы стали залогом её уверенного роста и успеха. Объединив в себе традиции и смелые новаторские идеи, «GC-Gruppe» стала носителем новой идеи — максимальный

комфорт клиента.

Посещение завода в Германии компании Zehnder

► Zehnder Group – мировой лидер в области производства приборов отопления высокого класса. Концерн имеет более чем 80-летний опыт в производстве радиаторов, изготавливаемых серийно и под заказ по индивидуальным размерам, предоставленным клиентом. Также в сферу компетенции Zehnder входит производство потолочных панелей отопления и охлаждения и систем вентиляции с рекуперацией тепла Zehnder Comfosystems.

Посещение ежегодной выставки в Германии (Франкфурт)

►Обмен опытом с зарубежными партнерами из Италии и Германии. Отслеживание новых и инновационных разработок в области инженерных коммуникаций на Российском и Европейском рынках.

Более подробную информацию об услугах и стоимости работ, выполняемых компанией Современные Климатические Системы, можно получить в тематических разделах портала.