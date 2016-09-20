Наши услуги
Компания Современные Климатические Системы предоставляет своим клиентам полный комплекс услуг по подготовке здания к эксплуатации, эффективно решает проблемные вопросы, берет на себя ответственность за безопасность и комфорт Вашего жилья. Вам остается только поучаствовать в выборе технологического и дизайнерского решения и радоваться хорошо выполненной работе.
Проектирование и монтаж отопления
Компания «СКС» качественно и в срок обеспечит монтаж, наладку и запуск отопления под ключ в частном доме или коттедже в Москве и области.
Проектирование и монтаж вентиляции
Качественная вентиляция передовой конструкции будет успешно создана на вашей территории специалистами компании «Современные климатические системы». Мы профессионально конструируем системы жизнеобеспечения жилых, производственных, коммерческих зданий.
Проектирование и монтаж водоснабжения
Мы считаем полноценное водоснабжение неотъемлемой частью частного жилища в наше время. Штат компания «Современные климатические системы» включает специалистов по снабжающим коммуникациям в разных областях, совместная работа которых обеспечивает бесперебойную подачу холодной и горячей воды в любой дом.
Проектирование и монтаж электрики
Компания «Современные климатические системы» поможет обеспечить качественное электроснабжение жилых, коммерческих и промышленных объектов. Мы способны организовать комплексную систему подачи тока для освещения, питания рабочих приборов и ПК.
Компания Современные Климатические Системы предоставляет своим клиентам полный комплекс услуг по подготовке здания к эксплуатации, эффективно решает проблемные вопросы, берет на себя ответственность за безопасность и комфорт Вашего жилья. Вам остается только поучаствовать в выборе технологического и дизайнерского решения и радоваться хорошо выполненной работе.
Проектирование и монтаж отопления
Компания «СКС» качественно и в срок обеспечит монтаж, наладку и запуск отопления под ключ в частном доме или коттедже в Москве и области.
Проектирование и монтаж вентиляции
Качественная вентиляция передовой конструкции будет успешно создана на вашей территории специалистами компании «Современные климатические системы». Мы профессионально конструируем системы жизнеобеспечения жилых, производственных, коммерческих зданий.
Проектирование и монтаж водоснабжения
Мы считаем полноценное водоснабжение неотъемлемой частью частного жилища в наше время. Штат компания «Современные климатические системы» включает специалистов по снабжающим коммуникациям в разных областях, совместная работа которых обеспечивает бесперебойную подачу холодной и горячей воды в любой дом.
Проектирование и монтаж электрики
Компания «Современные климатические системы» поможет обеспечить качественное электроснабжение жилых, коммерческих и промышленных объектов. Мы способны организовать комплексную систему подачи тока для освещения, питания рабочих приборов и ПК.
Компания Современные Климатические Системы много лет профессионально занимается проектированием и монтажом бытовых инженерных систем.
На страницах нашего информационного портала Вы найдете полезные сведения о комплексном жизнеобеспечении зданий, преимуществах системного подхода в прокладке внутренних коммуникаций.
В простой и доступной форме мы объясним, как пустая коробка дома превращается в современную комфортную зону для проживания, как грамотно спланировать установку необходимого оборудования, сэкономить время и деньги, и в чем состоят преимущества работы с профессиональными инженерами и техниками.
Проектирование и монтаж бытовых инженерных системКомпания «Современные Климатические Системы»
позвонив нам, или написав на почту
Мы связываемся с Вами
Выезд специалиста для просчётов смет,
консультации, с учётом
индивидуальности Вашего дома.
Заключение договора.
Назначение
срока выполнения работ.
материалов, инструмента, прибытие
монтажной бригады, начало
выполнения работ.
Ознакомление Вас
с системой
её эксплуатации
комфортом
в Вашем доме.
VR проектирование и дизайнКомпания СКС идет в ногу с со временем и поэтому предлагает вам VR проектирование и дизайн для успешной реализации ваших идей
Конференции и зарубежный опыт
Мы следим за всеми новыми технологиями. Участвуем в конференциях, посвященных новинкам в энергосбережении зданий. Регулярно у нас организуются командировки в Германию. Целью которых также является изучение инновационных разработок и возможности их применения в России.
Участие в конференции «Технология проектирования и строительства энергоэффективных зданий — Passive House»
►Посетителям конференции была представлена возможность оценить перспективы развивающейся концепции пассивного дома на примерах недавно построенных в России энергоэффективных проектов жилых домов с участием продукции компаний — участников конференции. Многие из участников уже частично или полностью внедряют элементы пассивного дома в своих новых и уже существующих проектах. Все большее распространение концепция получает в жилом малоэтажном строительстве, но также в России есть примеры и офисных или многоквартирных зданий с элементами Passive Housе.
Посещение энергоэффективных объектов в Московской области, а так же посещение Активного дома.
► Концепция Active House получает сегодня все большее распространение в странах Европы и представляет собой комплексную систему, цель которой это достижение баланса между энергосбережением, комфортным проживанием и бережным отношением к природе.
В России технологии проектирования и строительства таких домов еще проходят этап своего развития и становления, однако в Европе это уже строительный стандарт, который давно нашел массовое применение.
Тур в Германию на завод
GC-Gruppe
► Предприятие GC-Gruppe в Германии, существующее уже более 80 лет и является лидером рынка инженерного оборудования в Европе по объемам продаж. Здоровый рост компании, доверие, которым она пользуется у клиентов, верность принципам работы стали залогом её уверенного роста и успеха. Объединив в себе традиции и смелые новаторские идеи, «GC-Gruppe» стала носителем новой идеи — максимальный
комфорт клиента.
Посещение завода в Германии компании Zehnder
► Zehnder Group – мировой лидер в области производства приборов отопления высокого класса. Концерн имеет более чем 80-летний опыт в производстве радиаторов, изготавливаемых серийно и под заказ по индивидуальным размерам, предоставленным клиентом. Также в сферу компетенции Zehnder входит производство потолочных панелей отопления и охлаждения и систем вентиляции с рекуперацией тепла Zehnder Comfosystems.
Посещение ежегодной выставки в Германии (Франкфурт)
►Обмен опытом с зарубежными партнерами из Италии и Германии. Отслеживание новых и инновационных разработок в области инженерных коммуникаций на Российском и Европейском рынках.
Более подробную информацию об услугах и стоимости работ, выполняемых компанией Современные Климатические Системы, можно получить в тематических разделах портала.